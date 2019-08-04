Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом. Об этом сообщает ANSA.

По его словам, он намерен работать над улучшением взаимоотношений между Римом и Москвой. «Путин — великий президент. Я говорю это, потому что так думаю, а не потому, что мне заплатили, как считают некоторые газеты», — отметил он.

Сальвини также высоко оценил деятельность президента США Дональда Трампа, президента Бразилии Жаира Болсонару и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее стало известно, что прокуратура Милана начала расследование о финансировании Россией итальянской партии «Лига». Поводом стала публикация BuzzFeed о переговорах в октябре 2018 года между представителями «Лиги» и некими российскими предпринимателями.