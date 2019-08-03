Полиция отчиталась о численности акции в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, на согласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, приняли участие 1 тыс. человек. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мероприятие в знак солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами было согласовано городскими властями и прошло на площади Ленина в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», мероприятие завершилось к 16.00 мск, полиция его проведению не препятствовала. По оценке газеты, в митинге приняли участи 2 тыс. человек.

В столице 3 августа проходит не согласованная властями акция в поддержку недопущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов оппозиции. Через громкоговорители сотрудники правоохранительных органов призывают разойтись тех, кто оказался в районе Пушкинской и Трубной площадей, а также Рождественского, Страстного и Петровского бульваров.

В центре столицы проходят массовые задержания, сообщали корреспонденты РБК. По оценке правозащитного портала «ОВД-Инфо», к 15.47 задержали более 300 человек. По данным полиции на 14.30 — 30 человек.