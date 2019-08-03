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BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Общество ,  
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Правозащитники сообщили о 311 задержанных на акции в Москве
На несогласованной акции в центре столицы по данным на 15:50 задержали более 300 человек, указывают правозащитный портал «ОВД-Инфо». По данным полиции на 14:30 на акции было задержанно 30 человек
Фото: Владимир Дергачев / РБК

На акции, которая проходит 3 августа в Москве в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в Мосгордуму, к 15:50 мск задержали 311 человек, сообщает правозащитный портал «ОВД-Инфо». Среди них есть несовершеннолетние и журналисты, указывает портал.

О массовых задержаниях на Пушкинской и Трубной площадях, а также в районе Страстного, Петровского и Рождественского бульваров также сообщают корреспонденты РБК.

Фотогалерея 
Акция в центре Москве. Фоторепортаж

По данным ГУ МВД Москвы, к 14:30 были задержаны 30 человек. Численность участников акции по оценке полиции — 350 человек.

Политика
На акции в Москве начались задержания

3 августа в центре Москвы проходит акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Мероприятие не было согласовано со столичными властями. Организаторы акции попытались получить разрешение на акцию в центре Москвы, но мэрия предложила в качестве площадки проспект Сахарова. Этот вариант не устроил организаторов и они отозвали заявку на проведение акции.

Теги: акция протеста, задержания, Выборы
Материалы по теме
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве
Общество
Несогласованная акция в центре Москвы. Главное
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