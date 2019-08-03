Правозащитники сообщили о 311 задержанных на акции в Москве

На акции, которая проходит 3 августа в Москве в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в Мосгордуму, к 15:50 мск задержали 311 человек, сообщает правозащитный портал «ОВД-Инфо». Среди них есть несовершеннолетние и журналисты, указывает портал.
О массовых задержаниях на Пушкинской и Трубной площадях, а также в районе Страстного, Петровского и Рождественского бульваров также сообщают корреспонденты РБК.
По данным ГУ МВД Москвы, к 14:30 были задержаны 30 человек. Численность участников акции по оценке полиции — 350 человек.