Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве

Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве

По данным полиции, к 14:30 были задержаны три десятка человек, правозащитники сообщают о 194 задержанных

Фото: Владимир Дергачев / РБК

К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве. По оценке полиции, участие в мероприятии принимают 350 человек.

В то же время правозащитный портал «ОВД-Инфо» по данным на 15:47 сообщает о задержании 194 человек, в том числе несовершеннолетних и журналистов. О массовых задержаниях на Трубной и Пушкинской площадях сообщают также корреспонденты РБК. Цепь ОМОНа на Пушкинской площади окружает сквер и готовится зачистить площадь у Пушкинского фонтана.

Людей оттеснили с Трубной площади в сторону Рождественского и Петровского бульваров, а затем через громкоговорители попросили также покинуть бульвары, сообщает корреспондент РБК. Сотрудники правоохранительных органов также просят участников шествия разойтись и на Страстном бульваре.

До начала акции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которой Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы. Ей вменяют ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения акции).