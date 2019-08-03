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Политика ,  
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Трамп назвал «мертвым» препятствие для хороших отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что препятствие для хороших отношений с Россией, которым было расследование о вмешательстве в американские выборы, теперь «мертво». Об этом он рассказал на брифинге, запись которого опубликована на канале Белого дома в YouTube.

«Я думаю, что отношения хорошие. Мы стараемся иметь хорошие отношения. Это очень сложно в свете ложной «охоты на ведьм», которая теперь мертва», — сказал он.

Политика
Трамп заявил об отсутствии причин не ладить с Россией

Трамп добавил, что если США и Россия смогут заключить договор о снижении количества ядерного оружия, то это будет «великим делом для мира».

Ранее в контексте расследования спецпрокурора Роберта Мюллера Трамп отмечал, что у США и России нет причин не ладить. Он добавлял, что после публикации его итогов все смеются над демократами, что мешает отношениям Соединенных Штатов с другими странами.

В апреле Минюст США опубликовал доклад Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Согласно его выводам, спецпрокурор не установил сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой. Однако в документе утверждается, что Россия пыталась вмешиваться в выборы.

Политика
Мюллер заявил о случаях поддержки Россией Хиллари Клинтон на выборах

В конце июля Мюллер заявил, что во время предвыборной компании Россия продвигала в основном Трампа, а также в ряде случаев его соперницу Хиллари Клинтон.

Теги: Дональд Трамп, Роберт Мюллер
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