Трамп назвал «мертвым» препятствие для хороших отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что препятствие для хороших отношений с Россией, которым было расследование о вмешательстве в американские выборы, теперь «мертво». Об этом он рассказал на брифинге, запись которого опубликована на канале Белого дома в YouTube.

«Я думаю, что отношения хорошие. Мы стараемся иметь хорошие отношения. Это очень сложно в свете ложной «охоты на ведьм», которая теперь мертва», — сказал он.

Трамп добавил, что если США и Россия смогут заключить договор о снижении количества ядерного оружия, то это будет «великим делом для мира».

Ранее в контексте расследования спецпрокурора Роберта Мюллера Трамп отмечал, что у США и России нет причин не ладить. Он добавлял, что после публикации его итогов все смеются над демократами, что мешает отношениям Соединенных Штатов с другими странами.