У США и России нет причин не ладить друг с другом. Об этом Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, видеозапись опубликована на YouTube-канале Fox News (с 9:20).

Президент сказал об этом в контексте рассуждения о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. По мнению Трампа, после публикации его итогов весь мир» смеется над демократами, что впрочем «очень плохо» американских отношений с другими странами, включая Россию. «Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией», — заключил он.

В апреле Минюст США опубликовал публичную версию доклада Мюллера о «вмешательстве» Москвы в американские выборы. Согласно документу, «хакеры из России» в соцсетях вели кампанию по дезинформации, которая была в пользу Трампа. Однако факта сговора президента США с Моской обнаружено не было. Впрочем, впоследствии спецпрокурор утверждал, что Россия также оказывала поддержку кандидату от демократов Хиллари Клинтон.