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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,91%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,36%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Политика ,  
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Мюллер сообщил о случаях поддержки Россией Клинтон на выборах в США

Во время выборов президента США в 2016 году «кампания из России» в социальных сетях продвигала в основном Дональда Трампа, но в нескольких случаях поддержку получила его соперница Хилари Клинтон. Об этом бывший спецпрокурор Роберт Мюллер заявил на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей США. Трансляцию вел телеканал NBC.

Сенаторы спросили Мюллера о том, кому в итоге Москва оказывала поддержку в социальных сетях. Он ответил, что Трампу. «Позвольте мне сказать так: «Дональду Трампу, но были некоторые случаи, когда Хиллари Клинтон была во многом объектом таких же действий», — добавил затем Мюллер.

В апреле Минюст США опубликовал публичную версию доклада Мюллера о вмешательстве Москвы в американские выборы. Согласно ему, вмешательство осуществлялось через социальные сети и с помощью хакерских атак.

Хакеры из России вели кампанию по дезинформации в социальных сетях, как утверждалось в расследовании, направленную на усиление общественных противоречий в американском обществе. Клинтон тогда утверждала, что к взлому почты Демпартии США также были причастны российские хакеры, а у нее были доказательства того, что Москва пытается ее дискредитировать, чтобы повысить шансы Трампа.

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Мюллер на слушаниях в конгрессе подтвердил вмешательство России в выборы

При этом, как снова заметил Мюллер на слушании 24 июля, Трамп не был в сговоре с Россией, однако его доклад не оправдывает президента. Трамп мешал ходу расследования, по словам Мюллера, и после его отставки ему можно выдвинуть обвинения в препятствовании правосудию.

Теги: Роберт Мюллер, Хилари Клинтон, расследование связей Трампа с Россией
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Мюллер на слушаниях в конгрессе подтвердил вмешательство России в выборы
Политика
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