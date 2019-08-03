В МИД Ирана назвали паранойю Помпео причиной санкций США против России

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что новые санкции против России являются приступом «экономического терроризма». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Похоже, что паранойя Госсекретаря США Майка Помпео о «великих державах» становится настоящей фобией. Проснитесь: эпоха «великих держав» давно прошла», — добавил он.

Зариф отметил, что США должны перестать изолировать себя и адаптироваться к новым глобальным реалиям. По его словам, международная торговля и власть меняются, и «экономический терроризм» против Китая и Ирана, а также выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией это не изменят.

Ранее в августе США ввели новый пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, по которому Москве приписывают использование химоружия для отравления бывшего офицера ГРУ и его дочери.