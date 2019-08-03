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В МИД Ирана назвали паранойю Помпео причиной санкций США против России

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что новые санкции против России являются приступом «экономического терроризма». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Похоже, что паранойя Госсекретаря США Майка Помпео о «великих державах» становится настоящей фобией. Проснитесь: эпоха «великих держав» давно прошла», — добавил он.

Зариф отметил, что США должны перестать изолировать себя и адаптироваться к новым глобальным реалиям. По его словам, международная торговля и власть меняются, и «экономический терроризм» против Китая и Ирана, а также выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией это не изменят.

Политика
США посчитали главу МИД Ирана невлиятельным и ввели против него санкции

Ранее в августе США ввели новый пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, по которому Москве приписывают использование химоружия для отравления бывшего офицера ГРУ и его дочери.

При этом Вашингтон также включил Зарифа в санкционный список из-за того, что он действует от имени аятоллы Али Хаменеи, против которого также вводили ограничения. Источник Reuters отметил, что США не считают главу МИД Ирана тем, кто принимает важные решения в сфере ядерной проблематики.

В связи с этим Зариф заявил, что санкции не повлияют на него и его семью, так как у них нет собственности или интересов за пределами Ирана. По его словам, он попал в санкционный список, так как Вашингтон считает его «основным представителем Ирана в мире». Зариф поблагодарил США за подобную оценку.

Теги: МИД Ирана, Джавад Зариф, Санкции
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