Ввели или нет? Что важно знать о предполагаемых новых санкциях США

Ввели или нет? Что важно знать о предполагаемых новых санкциях США

Американские СМИ сообщили о подписании Дональдом Трампом указа о введении новых санкций против России за использование химоружия. Официального подтверждения пока нет, но неназванный чиновник подтвердил Bloomberg введение санкций

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds / Bloomberg)

В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России. Эти санкции, как отметили СМИ, являются вторым пакетом ограничений за приписываемое Москве использование химоружия для отравления в английском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в марте 2018 года. Первая волна этих санкций была введена в августе 2018 года и на практике оказалась малозначительной.

Politico в своем материале указало, что о подписании Трампом указа о санкциях против России ему сообщили два неназванных чиновника в американской администрации. FT и NYT сослались на текст указа якобы о введении новых санкций, который был опубликован на портале Public Pool. На нем размещаются сообщения, которые пресс-служба Белого дома высылает своему журналистскому пулу.

Во второй половине дня неназванный высокопоставленный чиновник администрации США подтвердил Bloomberg, что Вашингтон действительно вводит второй раунд «химических» санкций против России, потому что она не предоставила гарантий неприменения химического оружия. То же самое сообщило «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Если Белый дом официально введет эти санкции, в Федеральном регистре США должно появиться соответствующее объявление (так было в случае единственного в истории применения второго раунда этих санкций против Сирии в 2013 году).