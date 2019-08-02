Ввели или нет? Что важно знать о предполагаемых новых санкциях США

Что на самом деле говорится в указе Трампа
- В опубликованном указе Трампа говорится в целом о необходимости для главы Минфина США применить санкции в отношении страны, которая нарушила Закон о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, если такое решение примет президент США или госсекретарь по поручению президента. В документе указывается, что речь идет о параграфе 307 (b), который касается реализации обязательной второй волны санкций в отношении тех стран, которые были уличены США в хранении, распространении или использовании химоружия, но не предприняли шагов, гарантирующих возвращение в рамки международного законодательства.
- К настоящему времени США вводили санкции по закону о контроле за химоружием только в отношении Сирии (в 2013 году), Северной Кореи (в 2018-м) и России (в августе прошлого года). При этом против Сирии были исполнены оба раунда «химических» санкций, а против КНДР и России — пока только один.
- Ни Россия, ни Северная Корея не упоминаются в тексте подписанного Трампом указа. В документе также не фигурируют дедлайны для введения новых санкций — только указывается, что такие действия должны быть приняты, «когда будет необходимо». На самом деле это вообще не указ о введении санкций: документ лишь делегирует полномочия по реализации финансовых санкций в рамках «химического» закона Министерству финансов США (изначально в 1994 году они были возложены на Госдепартамент).
- В перечне санкций, имплементация которых передана Минфину США, указываются две меры: препятствование Соединенными Штатами предоставлению любых займов или финансовой или технической помощи со стороны международных институтов в отношении нарушившей закон о химоружии страны и запрет банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты «правительству этой страны» (за исключением займов на покупку продовольствия или сельскохозяйственных товаров).
- В подписанном Трампом документе идет речь только о двух санкционных мерах из второго пакета. Но, согласно закону о контроле за химоружием, вторая волна ограничений должна включать в себя как минимум три вида ограничений.
- Помимо перечисленных в документе финансовых санкций общий перечень возможных мер включает в себя:
- ограничения на экспорт любых американских товаров и технологий;
- ограничения на импорт в США любых товаров из нарушившей закон страны, что «может включать нефть или любые нефтепродукты»;
- приостановка или понижение уровня дипломатических отношений;
- запрет на полеты российских государственных авиакомпаний в США (в случае России это «Аэрофлот»).
В порядке исключения Трамп может ограничиться двумя самыми слабыми мерами, но тогда ему придется объяснить конгрессу, почему отказ от остальных мер соответствует интересам национальной безопасности США.
Какие последствия могут иметь санкции
- Если Трамп действительно вводит по меньшей мере два вида «химических» санкций против России (противодействие финансовой и технической помощи в международных финансовых институтах и запрет американским банкам предоставлять российскому правительству кредиты), это необязательно окажется просто символическими санкциями.
- США обладают крупнейшей долей голосов в Международном валютном фонде (МВФ) — 16,5%. Впрочем, в настоящее время Россия не получает финансовой или технической помощи от МВФ.
- Гораздо серьезнее выглядят санкции, запрещающие банкам США выдавать российскому правительству займы. Россия давно не привлекает иностранных банковских кредитов, однако под формулировки «химического» закона потенциально подпадают и покупки американскими банками российских облигаций федерального займа (ОФЗ). «Правительство США должно запретить всем американским банкам <…> предоставление кредитования в любой форме правительству [России]», — говорится в законе. Возможно, что эта формулировка охватывает первичные размещения ОФЗ и евробондов, при которых российский Минфин получает деньги напрямую от американских банков.
- Запрет на предоставление банковских кредитов был сформулирован в 1991 году, когда эта форма кредитования была преобладающей, а государственные облигации еще не были распространены. Понадобятся дополнительные разъяснения (guidance) Минфина США, чтобы понять точную сферу действия этого ограничения.
- Под банками в США формально понимаются «банковские холдинговые компании», зарегистрированные в реестре Федеральной резервной системы. Данные Bloomberg показывают, что небольшие объемы ОФЗ (менее 1% от общей массы) принадлежат банкам Morgan Stanley и Goldman Sachs.
- При этом самыми маловероятными мерами считаются понижение уровня дипотношений и запрет на полеты «Аэрофлота» в США. В случае применения последней Россия может в теории ответить запретом на пролеты американских авиакомпаний через российское небо (иностранные компании платят за такой воздушный транзит роялти в пользу «Аэрофлота»).