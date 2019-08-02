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Госпереворот в Венесуэле ,  
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США ввели санкции против командующих спецназом и контрразведкой Венесуэлы

США ввели санкции против командующих специальными силами полиции и военной контрразведки Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон ввел ограничения против командующего спецназом полиции Рафаэля Энрике Бастардо Мендоса и командующего военной контрразведкой Ивана Рафаэля Эрнандеса Дала. Помимо этого санкции введены в отношении членов их семей.

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Помпео отметил, что причиной стала причастность спецназа и контрразведки Венесуэлы к «грубым нарушениям прав человека» и «репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции». Он добавил, что, согласно данным Верховного комиссара ООН по правам человека, эти организации совершили более 7,5 тыс. убийств.

Госсекретарь рассказал, что департамент аннулирует визы командующих и их ближайших родственников и запрещает им въезд в США. Помпео добавил, что Вашингтон поддерживает «мирный демократических переход», осуществленный лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо.

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США ввели санкции против Главного управления контрразведки Венесуэлы

В конце июля Минфин США ввел санкции против трех пасынков президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Их заподозрили в том, что они брали взятки у колумбийца, чем способствовали заключению невыгодного контракта на поставку продовольствия в Венесуэлу. При этом ранее США ввели санкции против Главного управления контрразведки Венесуэлы из-за гибели капитана Военно-морского флота страны.

Теги: Венесуэла, спецназ, контрразведка, Санкции
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