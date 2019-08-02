США ввели санкции против командующих спецназом и контрразведкой Венесуэлы

США ввели санкции против командующих специальными силами полиции и военной контрразведки Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон ввел ограничения против командующего спецназом полиции Рафаэля Энрике Бастардо Мендоса и командующего военной контрразведкой Ивана Рафаэля Эрнандеса Дала. Помимо этого санкции введены в отношении членов их семей.

Помпео отметил, что причиной стала причастность спецназа и контрразведки Венесуэлы к «грубым нарушениям прав человека» и «репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции». Он добавил, что, согласно данным Верховного комиссара ООН по правам человека, эти организации совершили более 7,5 тыс. убийств.

Госсекретарь рассказал, что департамент аннулирует визы командующих и их ближайших родственников и запрещает им въезд в США. Помпео добавил, что Вашингтон поддерживает «мирный демократических переход», осуществленный лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо.