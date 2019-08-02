Число отравившихся едой из автоматов в Москве достигло почти ста человек

Число отравившихся едой из автоматов в Москве достигло почти ста человек

Число отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве достигло 99 человек. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«Всего зарегистрировано 99 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди офисных работников, из них диагноз сальмонеллез установлен у 65 заболевших», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что 38 человек госпитализировали. Случаи отравления зафиксировали в семи административных округах Москвы. Сотрудники столичного Роспотребнадзора изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции.

Ведомство начало эпидемиологическое расследование 16 июля. Тогда из-за продуктов из вендинговых автоматов отравились 28 человек, 21 из которых госпитализировали.

1 августа Гагаринский суд Москвы приостановил работу автоматов Healthy Food на три месяца. Пресс-секретарь суда сообщила РБК, что против ООО «До Луны и обратно» возбудили административное дело по ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований). Компания является владельцем вендинговых аппаратов, через которые реализовывалась некачественная продукция.