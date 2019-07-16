В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,76 +0,09 EUR Бирж. 70,39 -0,16 Brent 66,69 +0,06% USD Нал. 63,23 62,45 EUR Нал. 71,01 70,17 USD ЦБ 62,81 -0,02 EUR ЦБ 70,68 -0,18 EUR/USD 1,1216 -0,0039 BTC/USD Бирж. 10 610,00 -221,00 IMOEX 2 740,28 -0,59% RTSI 1 375,76 -0,78% DJIA 27 359,16 +0,10% Nasdaq 8 258,19 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НЛМК ₽169,44 (+8,84%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Apple $230 (+12,08%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,85%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,84%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Apple $230 (+12,08%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,85%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 62,81 (-0,02) Quote, 12:45
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 70,68 (-0,18) Quote, 12:45
Путин заявил о необходимости сдерживания роста цен на авиакеросин Политика, 15:48 В Ормузском проливе исчез нефтетанкер Riah Общество, 15:44 ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб. Финансы, 15:35 Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться Общество, 15:31 Госдума одобрила штрафы за фальшивый техосмотр Общество, 15:27 Как назывался любимый автомобиль цесаревича Алексея РБК и Peugeot, 15:25 #гардероб: из чего состоит стиль Зои Кравиц Стиль, 15:22 В Казахстане ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собой Общество, 15:21 Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ Общество, 15:17 СКР начал доследственную проверку полицейских по делу Голунова Политика, 15:13 CNN сообщил о влиянии Ассанжа на выборы США из эквадорского посольства Политика, 15:05 Bitcoin подорожал на 1507% за последние три года Крипто, 15:05 В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах Общество, 14:59 Будапешт в формате «сторис»: жизнь, красота, герои и вещи РБК и ОТП Банк, 14:56
Общество ,  
0 
В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за случаев кишечной инфекции у офисных сотрудников после употребления продуктов из автоматов компании Healthy Food. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи с отравлением на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы в инфекционные стационары. Роспотребнадзор отмечает, что о некачественных продуктах сообщили в шести округах по 20 адресам Москвы. Все заболевшие — взрослые, а предварительный диагноз — сальмонеллез.

Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Юлия написала в своем Telegram-канале, что одна из сотрудниц редакции находится в больнице с отравлением и подозрением на сальмонеллез.

Пострадавшие связывают отравление с употреблением продукции Healthy Food, которую они покупали в автоматах для сотрудников, размещенных в бизнес-центрах.

По результатам расследования Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических требований по производству продукции Healthy Food на вывоз. Само производство расположено в промышленной зоне на юго-востоке Москвы, а состояние его цехов не соответствует санитарным нормам.

Помимо этого, вместе хранятся готовая продукция и сырье, часть холодильников сломана, температурный режим хранения не соблюдается, а набор производственных помещений не соответствует объему выпускаемой продукции.

«Технологические карты на изготовляемую продукцию не представлены. На хранении находится как просроченная продукция, так и обезличенное сырье. На части изготовленной продукции применена авансовая маркировка, неправомерно установлены пролонгированные сроки годности на готовую продукцию, в том числе салаты», — говорится также на сайте Роспотребнадзора.

Во время проверки сотрудники ведомства изъяли из оборота около 3 т сырья и готовой продукции. К 16 июля производственные цехи опечатали. Также в офисах и одном фитнес-центре закрыли 15 вендинговых автоматов, распространяющих продукты Healthy Food в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах, опечатано кафе Healthy Food ООО «Горшочек, вари» в ТЦ «АФИМОЛЛ Сити».

Как сообщили РБК в Healthy Food в ответ на запрос, в компании пока не видят связи между употреблением их продуктов и ухудшением состояния здоровья. Там, однако, приняли решение приостановить производство, как только поступила первая информация об отравлениях. Healthy Food, как отметили в пресс-службе, пригласила независимых экспертов для проверки производства и сырья.

Теги: Роспотребнадзор, отравление, сальмонеллез, офисные сотрудники, Москва ..., новости РБК
Материалы по теме
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Общество
В Хабаровском крае директора интерната накажут после массового отравления
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter