В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах

В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за случаев кишечной инфекции у офисных сотрудников после употребления продуктов из автоматов компании Healthy Food. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи с отравлением на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы в инфекционные стационары. Роспотребнадзор отмечает, что о некачественных продуктах сообщили в шести округах по 20 адресам Москвы. Все заболевшие — взрослые, а предварительный диагноз — сальмонеллез.

Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Юлия написала в своем Telegram-канале, что одна из сотрудниц редакции находится в больнице с отравлением и подозрением на сальмонеллез.

Пострадавшие связывают отравление с употреблением продукции Healthy Food, которую они покупали в автоматах для сотрудников, размещенных в бизнес-центрах.

По результатам расследования Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических требований по производству продукции Healthy Food на вывоз. Само производство расположено в промышленной зоне на юго-востоке Москвы, а состояние его цехов не соответствует санитарным нормам.