Суд закрыл автоматы Healthy Food на три месяца после массового отравления

Гагаринский суд Москвы остановил на три месяца работу вендинговых автоматов Healthy Food, сообщила РБК пресс-секретарь Гагаринского районного суда Москвы.

«ООО «До Луны и обратно» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП [нарушение санитарно-эпидемиологических требований], и назначено административное наказание виде приостановления деятельности сроком на 90 суток», — сказала она.

По решению суда, работа аппаратов по реализации продукции компании приостановлена. В частности, суд прекратил работу вендингового автомата в бизнес-центре Lotte (ул. Профсоюзная, 65 к. 1), а также двух автоматов Duty Food, расположенных в офисном центре на улице Кржижановского, 15 к. 3.

28 июля в своем аккаунте в Facebook владелец вендинговых автоматов Дмитрий Пронин заявил, что компания провела независимую проверку, по результатам которой сальмонеллу в еде не обнаружили. По словам главы Healthy Food, проверка Роспотребнадзора продлится от одной до двух недель, какие-либо выводы делать рано.

РБК направил запрос в компанию Healthy Food.