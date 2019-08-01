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Евро/Доллар $1,06 (-3,99%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
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Суд закрыл автоматы Healthy Food на три месяца после массового отравления

Гагаринский суд Москвы остановил на три месяца работу вендинговых автоматов Healthy Food, сообщила РБК пресс-секретарь Гагаринского районного суда Москвы.

«ООО «До Луны и обратно» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП [нарушение санитарно-эпидемиологических требований], и назначено административное наказание виде приостановления деятельности сроком на 90 суток», — сказала она.

По решению суда, работа аппаратов по реализации продукции компании приостановлена. В частности, суд прекратил работу вендингового автомата в бизнес-центре Lotte (ул. Профсоюзная, 65 к. 1), а также двух автоматов Duty Food, расположенных в офисном центре на улице Кржижановского, 15 к. 3.

28 июля в своем аккаунте в Facebook владелец вендинговых автоматов Дмитрий Пронин заявил, что компания провела независимую проверку, по результатам которой сальмонеллу в еде не обнаружили. По словам главы Healthy Food, проверка Роспотребнадзора продлится от одной до двух недель, какие-либо выводы делать рано.

РБК направил запрос в компанию Healthy Food.

О первых случаях отравлений едой из автоматов сети стало известно 16 июля. Роспотребнадзор провел расследование и нашел нарушения санитарно-эпидемиологических требований по производству продукции сети на вывоз. Состояние цехов компании не соответствовало санитарным нормам. В частности, готовая продукция и сырье хранились вместе, не соблюдался температурный режим хранения, часть холодильников не работала.

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота сети около 3 т сырья и готовой продукции, производственные цеха опечатали. 15 вендинговых автоматов, распространяющих продукцию Healthy Food в разных округах столицы, закрыли.

25 июля число отравившихся продуктами из автоматов увеличилось до 95 человек, сообщало столичное управление надзорного ведомства. Диагноз «сальмонеллез» установили у 60 заболевших. Рост числа отравившихся в ведомстве объяснили поздним обращением людей к врачам.

Теги: новости РБК, отравление, вендинговый аппарат, Роспотребнадзор, сальмонеллез
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Число отравившихся продуктами из автоматов увеличилось до 95 человек
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