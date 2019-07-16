После отравления едой из автоматов в Москве госпитализировали 21 человека

После массового отравления едой из вендинговых аппаратов в Москве в больницы попал 21 человек. Об этом РБК сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням депздрава Москвы Светлана Сметанина.

«В настоящий момент на лечении в городских стационарах, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, находится 21 пациент с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция неуточненной этиологии», все эти пациенты связывают свое заболевание с употреблением в пищу готовой продукции из вендинговых аппаратов» — сказала Сметанина.

По ее словам, все пациенты в удовлетворительном состоянии, им проводятся необходимое лечение и обследование, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Всего в больницы поступили 23 человека, однако двое из них уже выписаны.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за отравления офисных сотрудников после употребления продуктов из автоматов Healthy Food. Всего за медицинской помощью обратились 28 человек. О некачественных продуктах сообщили в шести округах по 20 адресам Москвы. В компании Healthy Food сообщили, что не видят связи между употреблением их еды и отравлениями, однако заявили, что начнут проверку технологических процессов при производстве.

В Роспотребнадзоре заявили о нарушениях при производстве продукции Healthy Food и ее хранении.