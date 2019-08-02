Захарова объяснила новые антироссийские санкции бессилием США

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что новые санкции показывают крах предыдущих попыток давления на Россию со стороны США. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие», — сказала она.

Захарова добавила, что инициаторы введения антироссийских санкций многое перепробовали за последние годы, однако это не принесло результатов, и курс на изменение внешней политики России провалился.

Представитель российского МИДа отметила, что отравление Сергея Скрипаля и его дочери является инсценировкой и провокацией. Захарова заявила, что Россия давно ликвидировала запасы химического оружия в отличие от США, «которые не спешат с ним расстаться». По ее словам, несмотря на санкции, Россия продолжит развитие экономики и обороноспособности.