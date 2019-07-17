Политика , 17 июл, 19:35
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Поездка Путина и Лукашенко на остров Валаам. Фоторепортаж
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко совершили совместную поездку на Валаам. Они посетили Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, а Кремль назвал их дальнейшую программу в рамках «дня неформального общения» насыщенной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, его сын Николай и президент России Владимир Путин совершили поездку на Валаам
Они побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
Кремль назвал встречу лидеров днем неформального общения
Как сообщает официальный сайт российского президента, главы государств также планируют побывать во Владимирской церкви на острове Светлый, осмотреть монастырский музей и посетить концерт хора Валаамского монастыря
В Кремле назвали программу двух президентов «насыщенной»
Завтра, 18 июля, в Санкт-Петербурге пройдет Форум регионов Белоруссии и России