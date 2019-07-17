Поездка Путина и Лукашенко на остров Валаам. Фоторепортаж

Лента новостей

Курс доллара на 18 июля USD ЦБ: 62,95 (+0,13)

Курс евро на 18 июля EUR ЦБ: 70,56 (-0,12)

Мирзов пройдет медобследование в «Спартаке» 18 июля

Формула эффективного расслабления: как избавиться от стресса

На Чернобыльской АЭС заработал завод по переработке ядерных отходов

Латвия заметила у своих границ российские буксир и подлодку

«Рольф» заявил об отсутствии оснований для домашнего ареста Кайро

Зеленский заявил о выступающих против звонка Путину «партнерах Украины»

Донбасс предложил Киеву обменять всех пленных

Гендиректор «Зенита» назвал спекуляцией интерес клуба к Гильерме

Киев засекретил данные о реакции на указ Путина по паспортам для Донбасса

Как выглядит Нотр-Дам спустя три месяца после пожара. Фоторепортаж

Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»

Лукашенко пообещал вернуться на Валаам с топором и пилой

Как начать бегать: правильный подход

Эскобар, Коротышка и другие: пять самых известных наркобаронов