Трамп заявил об отсутствии проблем из-за новых ракетных запусков КНДР

У США нет проблем в связи с новыми ракетными запусками в КНДР. Об этом заявил журналистам президент Дональд Трамп, передает Reuters.

Трамп пояснил, что Северная Корея запускала ракеты малой дальности — это стандартное вооружение, которое есть в арсенале многих стран. «Я думаю, что эта ситуация целиком под контролем», — добавил президент и уточнил, что запуски не нарушают его договоренностей с Ким Чен Ыном.

В конце июля Южная Корея сообщила о нескольких запусках ракет в КНДР, речь идет о баллистических ракетах малой дальности. При этом Северная Корея 1 августа заявила, что провела еще одно испытание — управляемого реактивного снаряда крупного калибра. Пхеньян утверждает, что новое оружие сыграет «главную роль в будущей наземной военной операции». США говорили, что пуск не представляет угрозы для страны.