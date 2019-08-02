Концерт Катамадзе в 2020 году в Москве отменили

Концерт Катамадзе в 2020 году в Москве отменили

Концерт грузинской певицы Нино Катамадзе, который был запланирован на 27 марта 2020 года в Vegas City Hall, отменили. Об этом РБК сообщили в концертном агентстве МСМ, которое занималось организацией концерта.

«Концерта не будет. Причина — желание артиста отменить концерт. Просто отмена, переноса не будет», — рассказала PR-директор агентства Анастасия Сенкевич.

В свою очередь концертный директор певицы Наталия Ломоносова сказала, что не может прокомментировать отмену.

В конце июня Катамадзе написала в Facebook, что больше не будет выступать в России, отметив, что участие в нынешнем фестивале «Усадьба Jazz» в Москве стало ее последним выступлением. Заявление было сделано на фоне ухудшения российско-грузинских отношений и протестов в Тбилиси. Певица отметила, что поддерживает требование митингующих об отставке членов правительства.