МИД связал новые санкции Вашингтона с выборами в США

В Москве полагают, что второй пакет санкций США по делу Скрипалей связан с особенностями внутренней политики, а именно — выборами президента в 2020 году. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала RT.

Он отметил, что в Москве не удивлены новому пакету санкций. «Администрация Трампа регулярно вводит санкции и другие ограничительные меры против России. Мы не удивлены этим действиям. Я думаю, это часть внутренней политики США», — сказал он (цитата по ТАСС). Он пояснил, что речь идет о предвыборной гонке в Соединенных Штатах.

Новые президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп уже выразил желание выставить свою кандидатуру на второй срок.

2 августа США официально вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это соглашение обязывало участников ликвидировать все крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Оно было подписано в 1987 году в Вашингтоне Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.