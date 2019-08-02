Глава ЦИК предложила участникам митингов не нарушать права других граждан

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания попросила незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не призывать граждан к участию в несанкционированных митингах, сообщает «РИА Новости»

По ее словам, такие призывы безответственны, и заботиться нужно о том, чтобы «никогда ради своих интересов никого не подставлять».

Вместо этого оппозиционные кандидаты в Мосгордуму «продолжают призывать людей выходить на несанкционированные митинги, где узкие тротуары, где нарушаются права автомобилистов».

«Вместо того чтобы нормально собраться на проспекте Сахарова, в месте, где будут гарантированы их права как участников митинга, но при этом не будут нарушаться права других граждан, москвичей, гостей столицы, которые в выходные решили отдохнуть», — сказала она, предложив отстаивать свои права в ЦИК. «Приходите, давайте лучше биться на этой площадке», — заключила она.