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Verizon $62 (+12,4%) прогноз Citigroup к 31.07.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Глава ЦИК предложила участникам митингов не нарушать права других граждан

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания попросила незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не призывать граждан к участию в несанкционированных митингах, сообщает «РИА Новости»

По ее словам, такие призывы безответственны, и заботиться нужно о том, чтобы «никогда ради своих интересов никого не подставлять».

Вместо этого оппозиционные кандидаты в Мосгордуму «продолжают призывать людей выходить на несанкционированные митинги, где узкие тротуары, где нарушаются права автомобилистов».

«Вместо того чтобы нормально собраться на проспекте Сахарова, в месте, где будут гарантированы их права как участников митинга, но при этом не будут нарушаться права других граждан, москвичей, гостей столицы, которые в выходные решили отдохнуть», — сказала она, предложив отстаивать свои права в ЦИК. «Приходите, давайте лучше биться на этой площадке», — заключила она.

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27 июля в Москве прошла несогласованная с властями акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых Мосгоризбирком не допустил до участия в выборах. Правоохранительные органы и мэр Москвы Сергей Собянин призывали граждан воздержаться от участия в мероприятии. В итоге, по данным полиции, были задержаны 1074 человека.

Ранее стало известно, что мэрия согласовала одну из заявок на акцию на проспекте Академика Сахарова в поддержку независимых кандидатов. Мероприятие запланировано на 10 августа. В то же время префектура Центрального административного округа Москвы отказалась согласовать заявку на проведение массовых пикетов на Бульварном кольце 3 августа.

Теги: Элла Памфилова, ЦИК, Мосгордума, митинги
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