Сирийские СМИ сообщили о прекращении огня в Идлибе ночью

Соглашение о прекращении огня между сирийскими войсками и вооруженными группировками в провинции Идлиб должно вступить в силу ночью. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Утоняется, что огонь будет прекращен в том случае, если будут выполнены условия соглашения, которое предусматривает «отступление террористов на 20 км вглубь от зоны деэскалации и вывод тяжелых и средних вооружений», передает агентство.

В провинции Идлиб в Сирии ведутся военные действия между вооруженными силами Сирии и оппозицией. В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, глубина которой должна составить 15–20 км, но соглашения не были до конца реализованы.

В настоящее время правозащитники постоянно сообщают о наносящихся авиаударах по гражданской инфраструктуре Идлиба воздушными силами России и Сирии. В населенном пункте Маарет-ан-Нуман после удара погибли по меньшей мере 16 человек, еще более 35 получили ранения. Россию обвинили в причастности к произошедшему, но Минобороны опровергло свое участие. По данным Союза медицинских организаций помощи Сирии, с 28 апреля в результате бомбардировок Идлиба погибли 229 гражданских лиц, более 700 были ранены, около 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.