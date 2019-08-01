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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Сирийские СМИ сообщили о прекращении огня в Идлибе ночью

Соглашение о прекращении огня между сирийскими войсками и вооруженными группировками в провинции Идлиб должно вступить в силу ночью. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Утоняется, что огонь будет прекращен в том случае, если будут выполнены условия соглашения, которое предусматривает «отступление террористов на 20 км вглубь от зоны деэскалации и вывод тяжелых и средних вооружений», передает агентство.

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В провинции Идлиб в Сирии ведутся военные действия между вооруженными силами Сирии и оппозицией. В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, глубина которой должна составить 15–20 км, но соглашения не были до конца реализованы.

В настоящее время правозащитники постоянно сообщают о наносящихся авиаударах по гражданской инфраструктуре Идлиба воздушными силами России и Сирии. В населенном пункте Маарет-ан-Нуман после удара погибли по меньшей мере 16 человек, еще более 35 получили ранения. Россию обвинили в причастности к произошедшему, но Минобороны опровергло свое участие. По данным Союза медицинских организаций помощи Сирии, с 28 апреля в результате бомбардировок Идлиба погибли 229 гражданских лиц, более 700 были ранены, около 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее генеральный секретарь ООН принял решение учредить комиссию по расследованию воздушных атак в Идлибе.

Теги: Идлиб, прекращение огня, Сирия
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