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VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
General Electric $14 (+36,19%) прогноз Citigroup к 11.03.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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В ФБК сообщили о голодовке Жданова

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объявил голодовку в зале суда, пишет начальник его штаба Борис Золотаревский в Telegram. Об этом же в Twitter сообщил Александр Помазуев, юрист ФБК.

Золотаревский также пишет, что Жданов сделал заявление на судебном заседании, на котором рассматривается его апелляция на арест. «У меня больше нет никаких способов и возможностей донести свою позицию», — приводит он слова директора ФБК.

Судья удалилась на вынесение решения, добавил юрист ФБК.

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Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Жданов — один из оппозиционеров, планировавших участвовать в выборах в Мосгордуму. Мосгоризбирком его не допустил, найдя в сданных подписях брак. Жданов и другие оппозиционеры заявляли, что Мосгоризбирком признал поддельными подписи реально существующих людей.

Отказ допустить до выборов кандидатов от оппозиции привел к серии пикетов и митингов в Москве. Последняя на данный момент акция прошла 27 июля, она не была согласована столичными властями и закончилась массовыми задержаниями. По данным МВД, были задержаны 1074 человека, «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. Среди них был и Жданов. 29 июля Зеленоградский районный суд арестовал его на 15 суток.

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После этой акции Следственный комитет возбудил дела о массовых беспорядках и о применении насилия в адрес представителя власти. Отдельно СК расследует дело о препятствии работе избирательных комиссий.

Теги: Иван Жданов, голодовка
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