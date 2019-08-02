В ФБК сообщили о голодовке Жданова

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объявил голодовку в зале суда, пишет начальник его штаба Борис Золотаревский в Telegram. Об этом же в Twitter сообщил Александр Помазуев, юрист ФБК.

Золотаревский также пишет, что Жданов сделал заявление на судебном заседании, на котором рассматривается его апелляция на арест. «У меня больше нет никаких способов и возможностей донести свою позицию», — приводит он слова директора ФБК.

Судья удалилась на вынесение решения, добавил юрист ФБК.

Жданов — один из оппозиционеров, планировавших участвовать в выборах в Мосгордуму. Мосгоризбирком его не допустил, найдя в сданных подписях брак. Жданов и другие оппозиционеры заявляли, что Мосгоризбирком признал поддельными подписи реально существующих людей.