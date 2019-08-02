Еще одного человека задержали по делу о массовых беспорядках в Москве

Еще одного человека задержали по делу о массовых беспорядках в Москве

Видеоблогер Егор Жуков, намеревавшийся выдвинуться в Мосгордуму, был задержан в пятницу утром, сообщила РБК руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Светлана Петренко.

«Он был задержан по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля по статье 212 (часть 2) уголовного кодекса. Сейчас идут следственные действия с участием адвоката», — сказала Петренко.

В блоге Егора Жукова на YouTube более 100 тыс. подписчиков.

27 июля в центре Москвы состоялся несанкционированный митинг в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в Мосгордуму. На нем прошли массовые задержания, в отделения были доставлены более 1 тыс. человек. Произошедшее в СК квалифицировали как массовые беспорядки и возбудили уголовное дело. Также следователи возбудили три уголовных дела по ст. 318 УК о применении насилия к представителям власти. По делу о массовых беспорядках 27 июля уже предъявлены обвинения четырем подозреваемым. СК в четверг днем сообщал о задержании пяти человек. В ночь на пятницу стало известно о задержании координатора движения «Левый блок» Василия Кузьмина.