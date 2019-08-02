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Адвокат заявил о новом задержании по делу о массовых беспорядках в Москве

Координатор движения «Левый блок» Василий Кузьмин задержан, его везут на допрос к следователю, который ведет уголовное дело о массовых беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Кузьмина Леонида Соловьева.

Статус своего подзащитного Соловьев не уточнил, но пояснил, что речь идет о повторном допросе. Источник ТАСС в силовых структурах назвал Кузьмина «фигурантом уголовного дела», также не сообщив его статус.

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В конце июля к Кузьмину в рамках расследования дела о беспорядках пришли с обыском и изъяли компьютер. После этого он пообщался со следователем и был отпущен в статусе свидетеля.

27 июля в центре Москвы прошел несанкционированный митинг, в котором приняли участие не согласные с отказом Мосизбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Полицейские отчитались о задержании более тысячи человек. Помимо уголовного дела о массовых беспорядках Следственный комитет также возбудил три уголовных дела по ст. 318 УК о применении насилия к представителям власти. Всего по делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлены обвинения четырем подозреваемым, задержаны пять человек.

Теги: задержание, несанкционированная акция, допрос
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