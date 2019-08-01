Конгресс одобрил законопроект о потолке госдолга и бюджете США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,33 +0,70 EUR Бирж. 71,32 +0,82 Brent 65,20 +0,06% USD Нал. 64,93 62,70 EUR Нал. 71,82 69,53 USD ЦБ 63,83 +0,42 EUR ЦБ 70,47 -0,26 EUR/USD 1,1085 +0,0007 BTC/USD Бирж. 10 277,00 +189,00 IMOEX 2 729,42 -0,37% RTSI 1 346,40 -1,00% DJIA 26 613,31 -0,93% Nasdaq 8 122,05 -0,65%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
General Electric $14 (+38,89%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
General Electric $14 (+38,89%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 63,83 (+0,42) Quote, 12:28
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 70,47 (-0,26) Quote, 12:28
Книгу о Гарри Поттере из первого тиража продали почти за $35 тыс. Общество, 22:31 Конгресс одобрил законопроект о потолке госдолга и бюджете США Политика, 22:12 Тульский «Арсенал» вылетел из отборочного турнира Лиги Европы Спорт, 22:08 Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ Общество, 22:00 Сирийские СМИ сообщили о прекращении огня в Идлибе ночью Политика, 21:49 Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа Финансы, 21:47 Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа Общество, 21:37 Трамп объявил Китаю о новых пошлинах во время переговоров Политика, 21:34 СМИ сообщили о переходе в ЦСКА лучшего снайпера баскетбольной Евролиги Спорт, 21:28 WSJ узнала о сообщении Калви в WhatsApp от инициатора его преследования Общество, 21:04 В ФСБ сообщили о планах задержанных членов ИГ отравить столовую МВД Общество, 21:00 Нефть марки Brent подешевела на 6% Экономика, 20:48 Тело боксера Дадашева доставили из США в Россию Спорт, 20:46 Постпред России заявил о давлении на генсека ООН для расследования атак Политика, 20:44
Политика ,  
0 
Конгресс одобрил законопроект о потолке госдолга и бюджете США

Сенат конгресса США одобрил законопроект по бюджету, а также по продлению на два года срока наступления потолка госдолга страны, сообщает Reuters.

Инициативу, позволяющую правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года, поддержали 67 сенаторов, выступили против — 28.

Ранее законопроект одобрила палата представителей США.

Экономика
В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

В июле американский президент Дональд Трамп заявил, что была достигнута договоренность с конгрессом по потолку госдолга и бюджету страны на 2020–2021 годы. Он назвал договоренности «настоящим компромиссом», который позволит обеспечить «еще одну большую победу» военным и ветеранам. 19 июля Трамп выразил надежду, что в результате сделки с конгрессом его лимит госдолга будет увеличен.

Госдолг США обновил рекордный уровень в феврале и достиг $22,01 трлн. За время президентства Трампа он вырос на $2 трлн. По прогнозу управления конгресса по бюджету, госдолг может увеличиться до 144% от ВВП к 2049 году. При этом в 2016 году Трамп обещал покончить с госдолгом в течение восьми лет.

Теги: Госдолг США
Материалы по теме
Госдолг США достиг рекордной отметки в $22 трлн
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter