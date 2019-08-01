Конгресс одобрил законопроект о потолке госдолга и бюджете США

Сенат конгресса США одобрил законопроект по бюджету, а также по продлению на два года срока наступления потолка госдолга страны, сообщает Reuters.

Инициативу, позволяющую правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года, поддержали 67 сенаторов, выступили против — 28.

Ранее законопроект одобрила палата представителей США.

В июле американский президент Дональд Трамп заявил, что была достигнута договоренность с конгрессом по потолку госдолга и бюджету страны на 2020–2021 годы. Он назвал договоренности «настоящим компромиссом», который позволит обеспечить «еще одну большую победу» военным и ветеранам. 19 июля Трамп выразил надежду, что в результате сделки с конгрессом его лимит госдолга будет увеличен.