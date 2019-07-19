Трамп назвал священным потолок госдолга США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить использование потолка госдолга США в качестве инструмента для переговоров о заключении сделки в конгрессе. Об этом пишет The Hill.

«Я не могу себе представить, чтобы кто-либо использовал потолок долга в качестве рычага для ведения переговоров», — сказал Трамп, назвав кредитный рейтинг священным.

Трамп добавил, что надеется на то, что сделка с конгрессом завершится увеличением лимита долга, но не предоставил дополнительную информацию о переговорах.

На прошлой неделе министр финансов Стивен Мнучин направил руководству конгресса письма с предупреждением, что у правительства могут закончиться деньги в начале сентября, если конгресс не проголосует за повышение потолка госдолга до августа.