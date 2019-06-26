В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

По прогнозу управления конгресса по бюджету, госдолг США может увеличиться до 144% от ВВП к 2049 году. В феврале американский госдолг достиг рекордных $22 трлн

Фото: Jon Elswick / AP

К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.

«Такой уровень долгов был бы самым высокими за всю историю страны, и он продолжил бы расти», — заявили в CBO. Сейчас госдолг составляет 76% от ВВП (более $22,03 трлн), к 2029 году его размер может увеличиться до 92%, считают в управлении.

Госдолг вырос на фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа снизила налоги и увеличила расходы, отмечает CNN. Представители CBO уведомили законодателей, что госдолг все еще несет «существенные риски» для экономики США.

СBO ежегодно публикует долгосрочный бюджетный прогноз. В 2018 году ведомство прогнозировало, что к 2028 году госдолг США составит 96% от ВВП, к 2038 году достигнет 118%, а в 2048 году дойдет до 152%.