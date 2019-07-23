Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по потолку госдолга

Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по потолку госдолга

Администрация США достигла договоренности с конгрессом по потолку госдолга и бюджету страны на 2020-2021 годы. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.

«Я рад объявить, что была заключена сделка с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти», — заявил он.

Подробностей американской президент не привел, но назвал достигнутые договоренности «настоящим компромиссом», который позволит обеспечить «еще одну большую победу» военным и ветеранам.

На данный момент госдолг составляет 76% ВВП (более $22,03 трлн). 19 июля Трамп выразил надежду, что в результате сделки с конгрессом его лимит будет увеличен.