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Schlumberger $49 (+24,08%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Политика ,  
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Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по потолку госдолга

Администрация США достигла договоренности с конгрессом по потолку госдолга и бюджету страны на 2020-2021 годы. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter.

«Я рад объявить, что была заключена сделка с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти», — заявил он.

Подробностей американской президент не привел, но назвал достигнутые договоренности «настоящим компромиссом», который позволит обеспечить «еще одну большую победу» военным и ветеранам.

Экономика
В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

На данный момент госдолг составляет 76% ВВП (более $22,03 трлн). 19 июля Трамп выразил надежду, что в результате сделки с конгрессом его лимит будет увеличен.

В конце июня управление конгресса по бюджету представило прогноз, согласно которому к 2029 году размер государственного долга может увеличиться до 92%, а к 2049 году — до 144%.
 

Теги: Дональд Трамп, госдолг США
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