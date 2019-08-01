Twitter оплатила штраф за нарушение закона о хранении персональных данных

Социальная сеть микроблогов Twitter выплатила штраф в размере 3 тыс. руб., наложенный судом в апреле этого года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Штраф был наложен Мировым судом Москвы за то, что компания Twitter не предоставила информацию о том, что она перенесла в Россию сервера с персональными данными российских пользователей. Аналогичный штраф был назначен социальной сети Facebook.

В декабре 2018 года Роскомнадзор направил этим компаниям требование предоставить информацию о соблюдении законодательства.

Закон, согласно которому информация о российских пользователях должна храниться в России, вступил в силу 1 сентября 2015 года. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории Роcсии была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.