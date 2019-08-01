На Урале вынесли приговор бросившей младенца в ящике на дороге матери

На Урале вынесли приговор бросившей младенца в ящике на дороге матери

В Челябинской области суд признал виновной в причинении смерти по неосторожности 35-летнюю женщину, оставившую мертвого новорожденного в деревянном ящике на обочине дороге в селе Бердяуш. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Женщину приговорили к году заключения. Как рассказал изданию 78.ru саткинский городской прокурор Михаил Калита, мать погибшего ребенка полностью признала вину и просила смягчить для нее наказание, так и не пояснив обстоятельства гибели младенца. Дело рассматривалось в особом порядке.

По данным следствия, сначала женщина утверждала, что ребенок умер в утробе, а она провоцировала выкидыш, так как не хотела рожать и воспитывать его. Затем она сказала, что младенец погиб при родах. Позже отмечала, что хотела родить сама, а не в больнице.

Судебно-медицинская экспертиза, отмечает издание, подтвердила, что ребенок погиб после рождения. На суде сожитель женщины попросил прекратить уголовное дело в связи с примирением, однако судья не удовлетворил ходатайство и рассматривал дело по существу.