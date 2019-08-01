В Хабаровском крае 80-летнюю пенсионерку обвинили в убийстве трех человек

Следователи в Хабаровском крае установили причастность 80-летней женщины к трем убийствам, в том числе восьмилетней девочки. Женщине предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса: убийство и надругательство над телами умерших, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Впервые пенсионерку заподозрили в убийстве зимой 2019 года. 30 января в поселке Березовка нашли расчлененные фрагменты тела мужчины. Криминалисты установили, что он снимал комнату у пожилой женщины. В квартире у пенсионерки нашли его кровь.

Вскоре женщина дала признательные показания. Однако следствие продолжилось: как выяснилось, она совершила до этого еще два убийства. Первое произошло еще в 2005 году. Тогда она убила восьмилетнюю девочку. «Между женщиной и ребенком произошел конфликт из-за малозначительного повода, злоумышленница затащила девочку в свою квартиру, где при помощи топора убила. Затем она расчленила тело потерпевшей, а фрагменты выбросила», — сообщили в СК.

По версии следствия, следующее убийство она совершила в 2013 году. Тогда в гостях у пенсионерки была ее знакомая, 77-летняя женщина. По словам убийцы, та «вела себя надменно», что вызвало ее раздражение. Она убила ее топором, расчленила тело и выбросила фрагменты.

«Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Трудилась разнорабочей в разных местах, в том числе работала на свиноферме в цехе по выращиванию поросят», — рассказали о личности женщины в СК. По итогам экспертизы ее признали вменяемой.