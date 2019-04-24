В Челябинской области начали проверку после обнаружения младенца в ящике

В Челябинской области начали проверку после обнаружения младенца в ящике

В челябинской области местный житель нашел деревянный ящик с телом новорожденного мальчика возле одного из домов в Саткинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Ведомство начало доследственную проверку и судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что личность матери мальчика установлена. По словам собеседника агентства, женщина, у которой уже есть трое детей, родила мертвого ребенка на позднем сроке.

«Они решили с сожителем его похоронить и повезли на автомобиле гроб с телом», — сообщил источник. По его словам, женщина и мужчина увидели на дороге сотрудников ДПС, испугались и оставили ящик на обочине.

В СК пока не прокомментировали эту информацию.