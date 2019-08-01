Абонентская база «Билайна» вновь сократилась

Количество абонентов мобильной связи «ВымпелКома» (бренд «Билайн») во втором квартале 2019 года составило 54,3 млн клиентов, что на 3,7% ниже показателей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета (.pdf) головной компании VEON. Число абонентов мобильного интернета сократилось на 2,3%, до 35,8 млн клиентов.

Сокращение абонентской базы связано со снижением продаж через альтернативные каналы дистрибуции на фоне расширения собственной розницы «ВымпелКома», а также со снижением числа мигрантов среди клиентов, отмечается в сообщении компании. Абонентская база «ВымпелКома» сокращается с третьего квартала 2017 года. Компания заявляла, что предпринимает усилия для того, чтобы изменить негативный тренд, но до сих пор они не увенчались успехом.

При этом выручка «ВымпелКома» во втором квартале составила 72,6 млрд руб., что соответствует показателю за тот же период прошлого года. Драйвером были продажи оборудования и комплектующих в розничной сети оператора — выручка в этом сегменте выросла на 20%, до 6,9 млрд руб. Однако этот рост был нивелирован невысокими показателями в других сегментах. Так, выручка от услуг мобильной связи выросла по итогам второго квартала на 0,7%, до 64 млрд руб. Как следует из сообщения компании, на этот показатель негативно повлияло повышение НДС до 20% и отмена национального роуминга. Также на снижение доходов от голосовой связи повлияла продолжающаяся ценовая конкуренция на рынке.

Показатель EBITDA во втором квартале 2019 года увеличился на 18,1% и составил 32,17 млрд руб. Капитальные затраты оператора без учета лицензий увеличились на 47% в годовом исчислении и составили 19,5 млрд руб. на фоне инвестиций, связанных с «законом Яровой» и модернизацией сети.