Глава МТС заявил о планах сократить розничную сеть

Сокращение сети розничных салонов предстоит провести всем операторам «большой тройки», считает президент МТС Алексей Корня. По его словам, для этого есть объективные причины

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Сотовый оператор МТС будет постепенно сокращать свою сеть розничных салонов, рассказал в интервью «Ведомостям» президент компании Алексей Корня.

«В среднесрочной перспективе мы будем сокращать и оптимизировать розницу. И все к этому придут», — сообщил Корня.

По его словам, У МТС «избыточная розница», однако ее объем обусловлен ситуацией на рынке. «Сейчас у всех операторов «большой тройки» избыточная розница. При этом мы все сталкиваемся сегодня с новыми вызовами, которые потребуют пересмотра действующей модели», — считает он.

Это, по словам президента МТС, связано с целым рядом факторов, среди которых — длительный срок службы современных смартфонов, слабое отличие флагманских телефонов от предыдущих моделей, а также развитие онлайн-торговли. «В этом году онлайн-рынок продаж телефонов вырос более чем на 30%, тогда как весь рынок гаджетов в целом — в пределах 10%», — отметил он.

Кроме того, по его словам, важным фактором является то, что люди сейчас склонны делать покупки в крупных торговых центрах, а не в маленьких магазинах.