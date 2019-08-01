На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

В Свердловской области на реке Лозьва перевернулась лодка с двумя взрослыми и тремя детьми, говорится в сообщении регионального управления МЧС. Тела трех человек уже обнаружили, пишет «Российская газета» со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Моторная лодка направлялась из поселка Вижай в село Ушма Ивдельского городского округа (расстояние между ними по реке — 70 км). До места назначения лодка не добралась.

По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, управлял лодкой 31-летний мужчина. Среди пассажиров была 32-летняя женщина и трое ее детей: 13-летняя дочка, 10-летний сын и полугодовалый мальчик. Глава семейства ждал их в Ушме. «Когда в указанное время семья не вернулась, он вместе со своим знакомым отправился на поиски. Около 22:00 они обнаружили прибитую к берегу лодку. Все это произошло на стыке двух рек Визжай и Лозьва. Людей около лодки не было», — цитирует Горелых «УралПолит».

Сейчас полиция, спасатели, представители СК, волонтеры ищут пропавших. На месте работают четверо поисковиков, еще семерых вызвали из Екатеринбурга. В качестве подкрепления представители МВД вызвали водолазов, отмечает «ФедералПресс». Позднее, как сообщил Горелых, тела матери и двух детей, 2006 и 2009 годов рождения, нашли в воде, в 3 км ниже по течению от лодки.