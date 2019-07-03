В Ленинградской области утонул гендиректор петербургского Rock Star Cafe

Кингисеппский отдел СК по Ленинградской области начал доследственную проверку после гибели 48-летнего мужчины в реке Россонь в Ленинградской области. Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, погиб генеральный директор Rock Star Cafe в Санкт-Петербурге Андрей Скурихин.

По словам собеседника РБК, трое друзей Скурихина решили порыбачить с лодки, бизнесмен поехал с ними за компанию. По данным следствия, дюралевая лодка наткнулась на подводное препятствие, перевернулась и затонула недалеко от деревни Коростель. Трое мужчин смогли выплыть, Скурихин погиб.

Инцидент произошел ранним утром 2 июля. Отмечается, что выжившие самостоятельно вытащили тело погибшего и обратились за помощью.

В группе кафе во «ВКонтакте» также подтвердили смерть гендиректора, о месте и времени похорон там обещают сообщить позже.

По итогам проверки и судебно-медицинской экспертизы, отмечается на сайте СК, будет принято дальнейшее процессуальное решение.