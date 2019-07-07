На Чукотке перевернулась лодка с пятью людьми

На реке Малый Анюй на Чукотке перевернулась моторная лотка, на борту которой находились 5 человек. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел, когда лодка, выйдя из поселка Анюйск, прошла 9 км вверх по течению в сторону города Билибино. Одному мужчину удалось самостоятельно выбраться на берег и сообщить о ситуации, он отказался от медицинской помощи. Местонахождение оставшихся четырех пассажиров неизвестно, их ищут.

Вечером 5 июля прогулочный катер перевернулся в 100 м от берега вблизи населенного пункта Джубга Туапсинского района. На катере находились 55 человек, включая 15 детей, хотя его максимальная вместимость составляла не более двух десятков человек. В результате происшествия погибли двое.