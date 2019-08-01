Сенат США одобрил кандидатуру Крафт на пост нового постпреда при ООН

Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН. Ее назначение поддержали 57 сенаторов, против высказались 33. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Ранее сообщалось, что Трамп внес на утверждение в сенат кандидатуру Крафт на пост постпреда Соединенных Штатов в ООН. Изначально президент выбрал на этот пост пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт, но она отказалась из-за «интересов семьи».

Келли Крафт родилась в 1962 году, сейчас ей 57 лет. В 2007 году она была назначена президентом Джорджем Бушем-младшим в качестве альтернативного представителя США при ООН. С 2017 года Крафт занимала должность посла США в Канаде.

Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли в декабре 2018 года. С 1 января Соединенные Штаты в организации временно представляет Джонатан Коэн. Трамп заявлял, что Хейли сделала должность постпреда при ООН «очень гламурной», добавив, что хотел бы и дальше видеть на этом посту женщину.