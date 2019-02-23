Трамп объявил кандидатуру нового постпреда США при ООН

Выбор президента США пал на американского посла в Канаде Келли Крафт. Впереди — утверждение в сенате. Крафт должна будет заменить ушедшую в отставку Никки Хейли

Келли Крафт (Фото: Chris Wattie / Reuters)

Президент Дональд Трамп выдвинул в постоянные представители США при ООН кандидатуру Келли Крафт, которая в настоящее время является американским послом в Канаде. Об этом американский президент сообщил на своей странице в Twitter.

«Рад объявить, что Келли Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвинута в качестве посла Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций <...> Келли проделала выдающуюся работу, представляя нашу нацию, и у меня нет сомнений, что под ее руководством наша страна будет представлена на самом высоком уровне. Поздравления Келли и всей ее семье!», — написал Трамп.

Крафт должна будет сменить ушедшую в конце минувшего года с этого поста Никки Хейли. Постпредов США при ООН назначает президент с последующим утверждением в сенате. С 1 января Соединенные Штаты в ООН временно представляет Джонатан Коэн.

О решении Никки Хейли оставить пост постоянного представителя США при ООН стало известно еще в октябре. Дональд Трамп принял ее отставку и в Белом доме начались поиски кандидатов ей на замену. Причины ухода Кейли с должности постпреда не назывались, сама она заявила, что работа в ООН была «честью всей жизни».