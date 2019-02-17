Пресс-секретарь Госдепа отказалась представлять США в ООН

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт выступила с заявлением, в котором объявила о нежелании быть постпредом в ООН

Хизер Нойерт (Фото: Alex Brandon / AP)

Нойерт поблагодарила президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео за предложение стать поспредом США в ООН. «Последние два месяца для моей семьи получились очень сложными, поэтому я решила, что в интересах моей семьи отказаться от этой должности», — говорится в сообщении, которое цитирует агентство Bloomberg.

В начале декабря стало известно, что именно Нойерт Трамп предложил занять пост полпреда после Никки Хейли. Однако в течение двух месяцев президент не представлял ее кандидатуру в сенат, после чего появились предположения, что возникли какие-то проблемы. При этом в Государственном департаменте объясняли происходящее последствиями шатдауна.

В Госдепе указали, что нового кандидата на пост в ООН президент объявит в ближайшее время.

До работы в пресс-службе внешнеполитического ведомства США Нойерт трудилась ведущей на телеканале Fox News. Критики утверждали, что у нее недостаточно опыта для работы в ООН.