Германия заявила об отказе участвовать в миссии США в Персидском заливе

Германия заявила об отказе участвовать в миссии США в Персидском заливе

Германия отказалась принимать участия в операции США в Ормузском проливе против Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, пишет Sueddeutsche Zeitung.

«Мы считаем стратегию максимального давления неверной. Мы не хотим военной эскалации и будем выступать за дипломатические шаги», — сказал он. По его словам, Берлин координирует свои действия с французскими коллегами.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что просьба США об участии Германии в миссии по морской обороне еще не окончательно решена.

«В настоящее время мы изучаем эти требования в тесной консультации с Великобританией и Францией», — уточнила министр. По ее словам, Германия, в отличие от США, заинтересована в сохранении ядерного соглашения с Ираном.

Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер подчеркнула, что Германии важно продолжать путь дипломатии и «по существу добиваться разговора с Ираном». «Участие в миссии под руководством США может осложнить этот процесс», — добавил она.