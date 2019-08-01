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Electronic Arts $130 (+40,77%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+26,95%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Политика ,  
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Германия заявила об отказе участвовать в миссии США в Персидском заливе

Германия отказалась принимать участия в операции США в Ормузском проливе против Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, пишет Sueddeutsche Zeitung.  

«Мы считаем стратегию максимального давления неверной. Мы не хотим военной эскалации и будем выступать за дипломатические шаги», — сказал он. По его словам, Берлин координирует свои действия с французскими коллегами.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что просьба США об участии Германии в миссии по морской обороне еще не окончательно решена.  

«В настоящее время мы изучаем эти требования в тесной консультации с Великобританией и Францией», — уточнила министр. По ее словам, Германия, в отличие от США, заинтересована в сохранении ядерного соглашения с Ираном.

Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер подчеркнула, что Германии важно продолжать путь дипломатии и «по существу добиваться разговора с Ираном». «Участие в миссии под руководством США может осложнить этот процесс», — добавил она.  

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США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе

30 июля Вашингтон предложил Германии, Франции и Великобритании присоединиться к американской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и противодействию Ирану.  

Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Великобритании, был задержан в Ормузском проливе 19 июля. На борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что, если танкер не будет освобожден, Иран столкнется с серьезными последствиями.    

В июле шедший под флагом Панамы иранский танкер Grace 1 был задержан в Гибралтарском проливе. Британские власти тогда заявили, что судно было задержано из-за нарушения режима санкций Евросоюза в отношении Сирии. 

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