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McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Роспотребнадзор оценил риски для здоровья из-за смога от пожаров в Сибири

Дым от лесных пожаров в Сибири не несет непосредственной опасности для местных жителей, заявила на совещании у премьер-министра глава Роспотребнадзора Анна Попова. Несмотря на это, глава правительства Дмитрий Медведев поручил ведомству отслеживать ситуацию с загрязнением воздуха, передает «РИА Новости».

Попова представила доклад о влиянии дыма пожаров на здоровье населения в пострадавших регионах на совещании в Красноярске, куда прибыл 31 июля Медведев. «С учетом небольшой экспозиции воздействия высоких рисков для здоровья на сегодняшний день нет и в связи с тем, что очаги удалены [от населенных пунктов]», — сообщила она. Попова отметила, что ведомство не фиксирует ухудшения состояния людей с болезнями органов дыхания. В регионах, где наблюдается смог, специалисты проводят обходы людей с хроническими болезнями.

Медведев после доклада признал, что «ничего такого там сверхпечального» не происходит. Премьер предложил и дальше отслеживать показатели концентрации вредных веществ в воздухе. «Все равно нужно следить за нормативами, которые, вы сказали, сейчас находятся в пределах допустимого, за выбросами, за здоровьем людей», — сказал он.

Фотогалерея 
Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

Площадь лесных пожаров в нескольких сибирских регионах, по данным «Авиалесоохраны», приблизилась к 3 млн га. Смог от лесных пожаров накрыл соседние регионы, достиг Поволжья и распространился на Казахстан. 31 июля по поручению президента на борьбу с огнем были направлены военные: Минобороны выделило 20 самолетов и вертолетов, оснащенных устройствами для сброса воды.

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Теги: Роспотребнадзор, лесные пожары, смог, Дмитрий Медведев
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