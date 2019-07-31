Минобороны по поручению Путина отправит на борьбу с пожарами авиацию

Минобороны по поручению Путина отправит на борьбу с пожарами авиацию

Минобороны направляет в Красноярский край авиацию для тушения пожаров, специально оборудованная техника вылетит в ближайшие часы, сообщили в ведомстве ТАСС. Поручение министерству дал президент Владимир Путин.

В Красноярск полетят 20 авиаединиц: десять самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации ВКС. На технике установлены специальные устройства для сброса воды.

Сейчас экипажи проходят инструктаж и предполетную подготовку. В Минобороны отметили, что привлеченные к авиапомощи команды воздушных судов специально подготовлены и до этого не раз помогали тушить природные пожары.

Для координации работ военное ведомство создает оперативный штаб по тушению пожаров в Национальном центре управления обороной в Москве. В Красноярский край по поручению министра Сергея Шойгу отправился замглавы Минобороны генерал Дмитрий Булгаков.

Ранее, 30 июля, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин оценил площадь пожаров в 2,7 млн га — это на 12% больше прошлогоднего показателя. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен в пяти регионах страны, в наиболее сложной ситуации находятся Иркутская область, Красноярский край, Бурятия и Якутия, сказал он.