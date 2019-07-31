Захарова ответила на призыв МИД Франции к властям России после протестов

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Парижу не стоит учить Россию и другие страны, как реагировать на протесты, учитывая жесткие действия французской полиции на митингах собственной оппозиции. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я хочу напомнить МИД Франции слова главы его же МВД, который сказал буквально следующее: «Мы не собираемся защищать порядок Республики мягкими словами», — написала Захарова. Она отметила, что французская полиция во время митингов обращалась с собственными гражданами, как с «иностранными оккупантами», применяя при этом все методы «от слезоточивого газа, шумовых гранат и водяных пушек до массовых задержаний и арестов».

29 июля МИД Франции призвал освободить задержанных на протестной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, а также отметил ухудшение состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального, который находится в спецприемнике. В министерстве добавили, что Россия является членом Совета Европы и ОБСЕ, поэтому она должна уважать взятые на себя обязательства, в частности в отношении свободы мнений, их выражения, демонстраций и участия в свободных выборах.