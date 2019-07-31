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Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
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Захарова ответила на призыв МИД Франции к властям России после протестов

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Парижу не стоит учить Россию и другие страны, как реагировать на протесты, учитывая жесткие действия французской полиции на митингах собственной оппозиции. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я хочу напомнить МИД Франции слова главы его же МВД, который сказал буквально следующее: «Мы не собираемся защищать порядок Республики мягкими словами», — написала Захарова. Она отметила, что французская полиция во время митингов обращалась с собственными гражданами, как с «иностранными оккупантами», применяя при этом все методы «от слезоточивого газа, шумовых гранат и водяных пушек до массовых задержаний и арестов».

Политика
Акция «за честные выборы» в Москве. Главное

29 июля МИД Франции призвал освободить задержанных на протестной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, а также отметил ухудшение состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального, который находится в спецприемнике. В министерстве добавили, что Россия является членом Совета Европы и ОБСЕ, поэтому она должна уважать взятые на себя обязательства, в частности в отношении свободы мнений, их выражения, демонстраций и участия в свободных выборах.

Фотогалерея 
Несанкционированная акция в центре Москвы. Фоторепортаж

Несогласованная акция «За свободные выборы» прошла в центре Москвы 27 июля. Сотрудники полиции призывали участников воздержаться от участия в ней. По данным МВД, на акции были задержаны 1074 человека, при этом правозащитники из «ОВД-Инфо» сообщали о 1373 задержанных. Впоследствии Мосгорсуд заявил более чем о 200 составленных протоколах о нарушениях во время митинга. После акции также были арестованы оппозиционные политики Илья Яшин (10 суток), Дмитрий Гудков (30 суток), Юлия Галямина (10 суток), Константин Янкаускас (семь суток), Александр Соловьев (восемь суток), Михаил Светов (30 суток).

Общество
Митинг обернулся беспорядком

Оппозиционера Алексея Навального задержали 24 июля и арестовали на 30 суток. Через четыре дня политику стало плохо, его госпитализировали в больницу. По словам Навального, у него диагностировали контактный дерматит.

Теги: МИД, митинг, Франция
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