МИД Франции потребовал отпустить задержанных на акции в Москве

Министерство иностранных дел (МИД) Франции призвало освободить задержанных на протестной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

«В последние дни в Москве за мирными протестами последовало большое количество арестов и задержаний. Франция призывает к их (задержанных. — РБК) скорейшему освобождению», — говорится в сообщении.

Помимо этого в министерстве отметили ухудшение состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального, который находится в спецприемнике. Во французском МИДе также выразили «глубокую обеспокоенность» в связи с этими событиями.

В министерстве добавили, что Россия является членом Совета Европы и ОБСЕ, поэтому она должна уважать взятые на себя обязательства, в частности в отношении свободы мнений, их выражения, демонстраций и участия в свободных выборах.