Мэра Запорожья вызвали на допрос по делу о госизмене

Мэра Запорожья вызвали на допрос по делу о госизмене

Служба безопасности Украины вызвала на допрос мэра Запорожья Владимира Буряка в качестве свидетеля по делу о государственной измене и подкупе избирателей. Об этом сообщает украинское «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу управления СБУ.

По словам представителя ведомства в Запорожье Сергея Левченко, помимо самого Буряка на допрос вызвали ряд местных политиков. В пресс-службе мэрии отметили, что повестку Буряку еще не вручили.

Радиостанция уточняет, что имена всех вызываемых на допрос СБУ не разглашает.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины прошли 21 июля. Полиция Украины и наблюдатели заявили о нарушениях на выборах, которые были связаны с политической агитацией, препятствованием осуществлению избирательного права, а также подкупом избирателей. Глава штаба партии президента страны «Слуга народа» Александр Корниенко также завил, о зафиксированных случаях подкупа на избирательных участках.