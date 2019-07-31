Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы

В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту. Президент России Владимир Путин подписал документ 1 мая.

Теперь россияне смогут потребовать от банка сократить платежи или приостановить их на срок до полугода. При этом приостановка не будет считаться просрочкой, поэтому не отразится на кредитной истории. Однако общая сумма по процентам возрастет.

Паузу в выплате кредита могут брать граждане, которых признали безработными, инвалидами или временно нетрудоспособными на срок более двух месяцев. Закон также касается тех, у кого снизился ежемесячный доход или увеличилось число иждивенцев.

При этом рассчитывать на ипотечные каникулы смогут те россияне, чей кредит не превышает 15 млн руб.