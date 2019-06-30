Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Маркировка товаров

С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну. Переход на обязательную маркировку должен завершиться к марту 2020-го.

Внедрение онлайн-касс

С 1 июля 2019 года онлайн-кассы становятся обязательными для:

всех организаций и ИП, оказывающих услуги населению, независимо от режима налогообложения;

ИП, работающих по ЕНВД (единый налог на вмененный доход) в торговле и общепите без использования наемного труда;

ИП, использующих торговые автоматы, без наемного труда;

перевозчиков, продающих проездные документы в салоне общественного транспорта.

Кредиты

С 1 июля ежедневная процентная ставка по потребительским займам и кредитам ограничивается 1%, то есть не может превышать 365% годовых или среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) более чем на одну треть. Значение полной стоимости потребительского кредита ежеквартально рассчитывает Банк России.

Строительство

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков. Теперь девелопер будет использовать для строительства собственные или заемные средства, а не деньги дольщиков. Те будут переводить их на эскроу-счета, получить которые застройщик сможет только после сдачи объекта в эксплуатацию.

Гостиничный бизнес

С 1 июля все гостиницы, в которых более 50 номеров, должны будут иметь свидетельство о присвоении звезд. Без этого свидетельства работать будет запрещено. Свидетельство будет действовать в течение трех лет с момента присвоения. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей. Если гостиница укажет в своей рекламе большее количество звезд, чем ей присвоено, ее ожидает административный штраф.

Ипотека

С 31 июля начинает действовать закон об ипотечных каникулах. В соответствии с ним заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации и неспособный обеспечивать платежи по кредиту, сможет требовать от банка сократить или приостановить платежи на срок до полугода. Приостановка не будет считаться просрочкой и не отразится в кредитной истории, но общая сумма по процентам будет увеличена.

Транспорт

С 1 июля вступает в силу требование об оснащении автобусов, троллейбусов, специализированных пассажирских транспортных средств (ТС категорий М2 и М3), а также автомобилей категории N, предназначенных для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Госзакупки

С 1 июля вводится ограничение на допуск вин иностранного производства к закупкам для государственных и муниципальных нужд. Это относится к винам, игристым винам, ликерным и фруктовым (плодовым) винам.

Авиасообщение

С 8 июля приостанавливаются перелеты в Грузию российских авиакомпаний. Кроме того, вступает в силу временный запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию.