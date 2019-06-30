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BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
В июле 2019 года в силу вступает множество законов и нововведений, которые коснутся разных сфер жизни россиян — от ипотеки и жилищного строительства до оснащения транспорта аппаратурой ГЛОНАСС
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Пенсии

С июля начинается выход на пенсию по старости тех, кто попал в первую очередь пенсионной реформы, принятой в прошлом году, — женщин, которые родились в январе 1964 года, и мужчин, рожденных в январе 1959 года.

Пособия

С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс.

Маркировка товаров

С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну. Переход на обязательную маркировку должен завершиться к марту 2020-го.

Внедрение онлайн-касс

С 1 июля 2019 года онлайн-кассы становятся обязательными для:

  • всех организаций и ИП, оказывающих услуги населению, независимо от режима налогообложения;
  • ИП, работающих по ЕНВД (единый налог на вмененный доход) в торговле и общепите без использования наемного труда;
  • ИП, использующих торговые автоматы, без наемного труда;
  • перевозчиков, продающих проездные документы в салоне общественного транспорта.

Кредиты

С 1 июля ежедневная процентная ставка по потребительским займам и кредитам ограничивается 1%, то есть не может превышать 365% годовых или среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) более чем на одну треть. Значение полной стоимости потребительского кредита ежеквартально рассчитывает Банк России.

Строительство

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков. Теперь девелопер будет использовать для строительства собственные или заемные средства, а не деньги дольщиков. Те будут переводить их на эскроу-счета, получить которые застройщик сможет только после сдачи объекта в эксплуатацию.

Гостиничный бизнес

С 1 июля все гостиницы, в которых более 50 номеров, должны будут иметь свидетельство о присвоении звезд. Без этого свидетельства работать будет запрещено. Свидетельство будет действовать в течение трех лет с момента присвоения. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей. Если гостиница укажет в своей рекламе большее количество звезд, чем ей присвоено, ее ожидает административный штраф.

Ипотека

С 31 июля начинает действовать закон об ипотечных каникулах. В соответствии с ним заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации и неспособный обеспечивать платежи по кредиту, сможет требовать от банка сократить или приостановить платежи на срок до полугода. Приостановка не будет считаться просрочкой и не отразится в кредитной истории, но общая сумма по процентам будет увеличена.

Транспорт

С 1 июля вступает в силу требование об оснащении автобусов, троллейбусов, специализированных пассажирских транспортных средств (ТС категорий М2 и М3), а также автомобилей категории N, предназначенных для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Госзакупки

С 1 июля вводится ограничение на допуск вин иностранного производства к закупкам для государственных и муниципальных нужд. Это относится к винам, игристым винам, ликерным и фруктовым (плодовым) винам.

Авиасообщение

С 8 июля приостанавливаются перелеты в Грузию российских авиакомпаний. Кроме того, вступает в силу временный запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: законы, Ипотека, долевое строительство
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Что изменится в российских законах в 2019 году
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