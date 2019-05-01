Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,62 +0,17 EUR Бирж. 72,51 +0,43 Brent 72,85 +1,07% USD Нал. 65,31 64,37 EUR Нал. 73,10 71,94 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1220 +0,0043 BTC/USD Бирж. 5 601,00 +2,50 IMOEX 2 559,32 -0,41% RTSI 1 248,39 -0,52% DJIA 26 626,55 +0,13% Nasdaq 8 119,42 +0,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Штаб Зеленского заявил о покупке по рыночной цене дома его жены в Крыму Политика, 17:34 Дениса Лебедева восстановили в статусе чемпиона мира по боксу Спорт, 17:15 Путин подписал указ об отмене налоговой преференции для импортного табака Общество, 17:13 Путин подписал закон об ипотечных каникулах Финансы, 17:09 Герман Гаврилов, Roistat: как разрушить миф о стереотипном айтишнике «РБК Стиль» и HENDERSON‎, 17:01 «Ливерпуль» с полицией решили найти толкнувших туриста в фонтан фанатов Общество, 16:54 В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское Политика, 16:37 Тест: как хорошо вы разбираетесь в супергероях Marvel и DC Стиль, 16:27 WikiLeaks после приговора усомнилась в честном суде по выдаче Ассанжа Общество, 16:12 Швеция — Россия. Чешские хоккейные игры. Видео Спорт, 16:00 Синоптики пообещали рекордно низкое давление в Москве Общество, 15:49 Оппозиционеры сообщили о задержаниях на марше в Петербурге Общество, 15:47 Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии Политика, 15:36 Я слишком молод: как организовать курьерскую велодоставку РБК и «Билайн» Бизнес, 15:30
Финансы ,  
0 
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Заемщики, оказавшиеся в трудных жизненных условиях, смогут взять паузу в оплате ипотечного кредита на полгода. Условия закона будут распространяться как на новые, так и на действующие кредиты
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь те, у кого снизился доход или кто потерял работу, могут взять паузу в обслуживании ипотечного кредита на шесть месяцев.

Согласно документу, соответствующие изменения должны быть внесены в закон «О потребительском кредите». Теперь там должно быть указано, что заемщик «в любой момент» в течение действия кредитного договора может обратиться к кредитору «с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление заемщиков своих обязательств».

Для этого ранее условия кредитного договора для такого заемщика не должны были изменяться по его требованию, а на момент направления просьбы о предоставлении льготного периода заемщик должен находиться «в трудной жизненной ситуации». К подобным условиям в законе отнесены признание заемщика безработным, инвалидом, его временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев подряд, снижение ежемесячного дохода и увеличение количества лиц, находящихся на иждивении.

Финансы
Дума решила ограничить ипотечные каникулы кредитами до 15 млн руб.

Общий срок возврата кредита в случае предоставления заемщику ипотечных каникул при этом будет продлен. В ходе льготного периода платежи по кредиту, согласно закону, могут не производиться вообще, либо производиться в уменьшенном размере, а переданное заемщиком в залог по ипотеке единственное жилье изъято быть не может.

Рассчитывать на ипотечные каникулы смогут получатели кредитов размером не более 15 млн руб.

18 апреля соответствующую инициативу в третьем, окончательном чтении одобрила Госдума.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, Ипотека, отсрочка
Материалы по теме
Госдума приняла закон об ипотечных каникулах
Финансы
Дума решила ограничить ипотечные каникулы кредитами до 15 млн руб.
Финансы
Путин пообещал ипотечные каникулы по уже взятым жилищным кредитам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter