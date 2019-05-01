Заемщики, оказавшиеся в трудных жизненных условиях, смогут взять паузу в оплате ипотечного кредита на полгода. Условия закона будут распространяться как на новые, так и на действующие кредиты

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь те, у кого снизился доход или кто потерял работу, могут взять паузу в обслуживании ипотечного кредита на шесть месяцев.

Согласно документу, соответствующие изменения должны быть внесены в закон «О потребительском кредите». Теперь там должно быть указано, что заемщик «в любой момент» в течение действия кредитного договора может обратиться к кредитору «с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление заемщиков своих обязательств».

Для этого ранее условия кредитного договора для такого заемщика не должны были изменяться по его требованию, а на момент направления просьбы о предоставлении льготного периода заемщик должен находиться «в трудной жизненной ситуации». К подобным условиям в законе отнесены признание заемщика безработным, инвалидом, его временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев подряд, снижение ежемесячного дохода и увеличение количества лиц, находящихся на иждивении.