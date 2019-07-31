МИД назвал судовладельца ответственным за арестованный Украиной танкер

Замминистра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что Россия будет следить за ситуацией с задержанным Украиной российским танкером Nika Spirit. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

«Конечно, это все неприятная вещь, но для нас самое главное — освободить людей. Наши граждане, моряки, находятся уже давно дома», — сказал он.

При этом Карасин добавил, что оспаривать задержание в суде должна компания судовладелец, и она имеет на это право.

Ранее генконсульство России в Одессе направило ноту в украинский МИД. Дипмиссия потребовала прояснить ситуацию с задержанием российского судна.